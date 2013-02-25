В Беларуси полностью возобновлена продажа билетов на поезда в Украину

Минск. Белорусская железная дорога полностью возобновила продажу билетов на поезда в направлении Украины, которые отправляются с 30 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЖД.

«Завершена проработка расписания движения курсирующих в сообщении с Украиной международных поездов в связи с переходом Украины с 31 марта на летнее время. На сегодняшний день открыта продажа билетов на все поезда, курсирующие по Белорусской железной дороге в сообщении с Украиной», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля БЖД временно приостановила продажу билетов на поезда в Украину с 30 марта в прямом сообщении и на некоторые составы, идущие транзитом через Украину в Россию, из-за неопределенности с переходом на летнее время.

С 21 февраля с учетом проработанного расписания движения международных поездов была открыта продажа билетов на следующие поезда: №86/85 Минск–Киев, №100/99 Минск–Симферополь, №94/93 Минск–Одесса, №302/301 Минск–Адлер, №356/355 Минск–Кисловодск, №390/389 Минск–Анапа, №393/394 Полоцк–Симферополь, №371/372 Минск–Черновцы.