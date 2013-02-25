Samsung анонсировал 8-дюймовый планшет GALAXY

Компания Samsung Electronics (Корея) анонсировала первый в мире 8-дюймовый планшет GALAXY Note 8.0. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, это инновационное устройство «открывает новую веху в развитии интеллектуальных технологий», впервые примененных в устройствах линейки Note, новый 8-дюймовый планшет «призван подогреть интерес пользователей к категории планшетов среднего размера», которая была создана компанией Samsung Electronics еще в 2010 году.

GALAXY Note 8.0 позволит достичь нового уровня многозадачности и функциональности, а интеллектуальная smart-ручка SPen, которая объединяет в себе последние технологические инновации и простоту в использовании, традиционную для обыкновенной ручки и бумаги, предоставляет широкие возможности для самовыражения и создания уникального контента «на ходу».

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. – мировой лидер по производству мобильных терминалов и смартфонов. Штат Samsung Electronics насчитывает 236 тыс. сотрудников, работающих в 79 странах мира. Доход компании в 2012 году составил 201 трлн корейских вон (около 189 млрд долл.).