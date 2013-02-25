Железные дороги Украины в январе сократили перевозку грузов на 7%

Железные дороги Украины в январе 2013 года, по окончательным данным, перевезли 32,247 млн тонн грузов, что составляет 93,1% к объемам за январь 2012 года, сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в частности, во внутреннем сообщении в январе т.г. перевезено 15,574 млн тонн - на 6,9% меньше, чем в январе 2012 года, импортных грузов перевезено 2,968 млн тонн - на 1,8% больше, экспортных грузов перевезено 10,451 млн тонн - на 5,4% меньше, транзитных грузов перевезено 3,253 млн тонн - на 17,4% меньше, чем годом ранее.

По данным «Укрзализныци», железные дороги в январе 2013 года перевезли, в частности, 8,97 млн тонн каменного угля - на 6,48% меньше, чем в январе 2012 года, руды железной и марганцевой - 7,218 млн тонн (в 2,7 раза больше, чем в январе 2012 года), 2,787 млн тонн черных металлов (на 9,9% меньше), 2,653 млн тонн минеральных стройматериалов (на 25% меньше), 2,05 млн тонн зерна и зернопродуктов (на 1,8% меньше), 1,053 млн тонн химических и минеральных удобрений (на 2,5% меньше).

По данным специалистов коммерческого хозяйства «Укрзализныци», уменьшение объемов перевозок нефти и нефтепродуктов в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в экспортном и внутреннем сообщении отмечалось, в частности, из-за прекращения производства на ЗАО «Линик».

Уменьшение транзита нефтепродуктов на 232 тыс. тонн произошло из-за переориентации значительной части перевозок сырой нефти ООО «Тенгизшевройл» (Казахстан) на российские портовые терминалы.

Мазут также поступает теперь на новый терминал в порту «Новороссийск», и в украинские порты мазут направляется по остаточному принципу, отмечают в «Укрзализныце».

Также сообщается, что на уменьшение объемов перевозок угля повлияло снижение спроса на энергетический уголь на внутреннем рынке из-за относительно мягкой зимы.

Транзитные перевозки снизились на 64,6 тыс. тонн из-за уменьшения спроса на энергетический уголь российского производства в отдельных странах Европы из-за закупки более дешевой продукции из США и Колумбии.

Объемы транспортировки каменного угля через морские торговые порты снизились за счет прекращения транзитных перевозок в Италию.

Экспортные перевозки в Бельгию и Турцию снизились из-за неблагоприятных погодных условий и непринятия груза Мариупольским и Николаевским морскими торговыми портами.

Как отмечают в «Укрзализныце», низкая потребительская активность на европейском рынке готового проката и чугуна затрудняет подписание контрактов на поставку железорудного сырья и снижает объемы его экспортных перевозок. Транзит железорудного сырья уменьшился на 184 тыс. тонн из-за уменьшения спроса в отдельных странах ЕС.

Импортные железнодорожные перевозки железной руды увеличились на 138,6 тыс. тонн. В то же время, во внутреннем сообщении наблюдается уменьшение спроса из-за сокращения производства металлургических предприятий.

Уменьшение объемов внутренних перевозок черных металлов в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вызвано снижением спроса и падением цен на мировом рынке металла.

Сокращение перевозок черных металлов в экспортном сообщении уменьшилось, в основном, за счет ПАО «АрселорМиталл Кривой Рог» и низкой активность потребителей на рынке готовой продукции (прокат, трубы, заготовки).

Транзит черных металлов в январе уменьшился на 109 тыс. тонн из-за отсутствия перевозок чугуна с Новолипецкого меткомбината в Турцию.

Кроме того, в январе 2013 года отмечалось уменьшение экспорта химических и минеральных удобрений на 110 тыс. тонн из-за остановки цеха на ОАО «Азот».

Кроме того, уменьшился объем транзита калийных и азотных удобрений. В частности, потребители стран ЕС и Турции предпочитают более дешевые азотные удобрения из Египта и Ближнего Востока, а для российских производителей внутренний рынок остается приоритетным направлением поставок.

Украинские внутренние перевозки химических и минеральных удобрений увеличились на 86 тыс. тонн.

Импорт зерновых грузов в январе 2013 года уменьшился на 8 тыс. тонн за счет удовлетворения потребностей собственным урожаем, объемы транзита сократились на 140 тыс. тонн, в основном, из-за прекращения перевозки зерна из Казахстана. Экспорт зерновых увеличился на 205 тыс. тонн.

Кроме того, в январе сократились объемы перевозок минеральных стройматериалов из-за сокращения объемов инвестирования в строительство, сообщили в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, железные дороги Украины в январе 2013 года сократили перевозку грузов на 2,9% по сравнению с январем 2012 года - до 33,6 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 2,9%. Грузооборот железнодорожного транспорта в январе сократился на 11,7% - до 16,377 млрд т/км.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. В 2011 году железные дороги Украины увеличили перевозку грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом – до 468,1 млн тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.