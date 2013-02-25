В столице за выходные отремонтировали почти 3 тыс. кв. м дорожного покрытия

За выходные работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» отремонтировали почти 3 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, в субботу на дорогах города работали 27 бригад «Киевавтодора», которые отремонтировали 1073 кв. г. дорожного покрытия. В воскресенье ремонт делали 29 бригад, которые ликвидировали ямы на 1810 кв. м. дорог.

В целом за два выходных дня на ремонт автодорог было использовано 369 тонн асфальтобетона.

Ремонт проходил на Кольцевой дороге, просп. Палладина, Воссоединения, Харьковском шоссе, ул. В.Гетьмана, просп. Победы, ул. Л. Толстого, просп. Краснозвездном, ул. Саперно-Слободской, на Площади Шевченко и на других улицах.

24 февраля председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов совершил рабочий объезд и проинспектировал ход выполнения текущего ремонта столичных автодорог.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил ускорить темпы дорожных работ, максимально использовав периоды благоприятной погоды.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины в период с начала 2013 года до 19 февраля отремонтировало свыше 160 тыс. кв. м дорожного покрытия на 4,7 тыс. км дорог.

18 февраля министр инфраструктуры Владимир Козак сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине достигла 1,4 млн. кв. м.

19 февраля первый заместитель руководителя «Укравтодора» Николай Мездрин заявил, что специалисты начнут плановый ямочный ремонт на всей сети дорог при благоприятных погодных условиях – когда температура воздуха поднимется выше +5 и покрытие дорог будет сухим.