«Мостобуд» в 2012 году сократил чистый убыток на 1,8%

Строительная компания «Мостобуд» в 2012 году сократила чистый убыток на 1,8% по сравнению с 2011 годом - до 56,611 млн грн, говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, активы компании в 2012 году сократились на 7,6% - до 1,6 млрд грн, суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на 7,3% - до 1,030 млрд грн, долгосрочные обязательства снизились на 0,4% - до 710,749 млн грн, текущие обязательства сократились на 6,9% - до 781,884 млн грн.

Утвердить финансовые показатели акционеры компании намерены на общем собрании 28 марта 2013 года. Также планируется определить основные направления деятельности на 2013 год, переизбрать членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Справка УНИАН. ПАО «Мостобуд» – строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и странах СНГ.

За 65 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – Мост метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный мосты, мостовые сооружения на автобане Киев–Одесса и в других регионах страны.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие инфраструктурные сооружения.