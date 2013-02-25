Железные дороги модернизируют пути из Харькова, Днепропетровска и Донецка до Крыма

Железные дороги Украины в 2013 году планируют модернизировать и провести капитальный ремонт железнодорожных путей на направлениях из Харькова, Днепропетровска и Донецка до Симферополя для развития скоростного движения в графике на 2013-2014 годы.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, планируется модернизировать 36,3 км пути участка Синельниково-1–Симферополь и 23,8 км перегона Демурино–Межевая.

На маршрутах Харьков–Симферополь, Донецк–Симферополь и Днепропетровск–Симферополь также будут выполнены работы по другим видам ремонта путей и стрелочных переводов.

Выполнение запланированных объемов работ в направлении Харьков-Симферополь позволит повысить скорость движения пассажирских поездов до 160 км/ч на 109 км, до 140 км/ч – на 242,5 км, до 130 км/ч – на 44,7 км, до 120 км/ч – на 556,3 км.

На маршруте Днепропетровск–Симферополь скорость движения пассажирских поездов сможет увеличиться до 160 км/ч на 29 км пути, до 140 км/ч – на 201,4 км, до 130 км/ч – на 13,4 км, до 120 км/ч на участке Синельниково-1–Симферополь – на 423,2 км.

В сообщении Донецк–Симферополь скорость движения пассажирских поездов можно будет повысить до 160 км/ч на 29 км, до 140 км/ч – на 200,9 км, до 130 км/ч – на 111,3 км, 120 км/ч – на 594,1 км.

Также на этих направлениях будут осуществляться работы по модернизации инфраструктуры электроснабжения.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует в летнем расписании 2013 года запустить до Симферополя скоростные двухэтажные электропоезда категории «Интерсити+» производства Skoda из Днепропетровска, Харькова и Донецка.

ПЖД намерена инвестировать 203,6 млн грн в подготовку к внедрению скоростного движения по маршруту Днепропетровск–Симферополь стоимостью около 230,6 млн грн, на котором планируется использование скоростных поездов класса «Интерсити» (Skoda).

Справка УНИАН. Развернутая длина главных путей от Харькова до Симферополя составляет 1297,8 км, от Днепропетровска до Симферополя – 963,5 км, от Донецка до Симферополя – 1292,5 км.