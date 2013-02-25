Платежная система «ГлобалМани» создала сеть по продаже железнодорожных билетов в составе около 400 торговых точек по всей Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «ГлобалМани».

Согласно сообщению, в нее вошли крупнейшие партнеры системы – «Мобилочка», «Цитрус», Ringoo.

В любой из этих партнерских сетей можно приобрести билет без очереди, в отличие от традиционных касс, кроме того, электронные кошельки «ГлобалМани» позволяют выбирать и оплачивать железнодорожные билеты в режиме онлайн.

Как отметил директор по корпоративным отношениям и контролю платежной системы «ГлобалМани» Юрий Корж, пассажир может оптимально спланировать поездку железнодорожным транспортом, выбрав все необходимые параметры непосредственно в меню своего электронного кошелька или в партнерских точках продаж. Достаточно указать маршрут и дату выезда, а система предложит на выбор поезд, место, уточнит дату отправления и прибытия, стоимость билета, исходя из единой базы данных «Укрзализныци».

По данным компании, в Украине начитывается более 1700 железнодорожных касс. Таким образом, суммарный прирост точек продаж ж/д билетов, после подключения партнерской сети «ГлобалМани», составит около 25%.

Справка УНИАН. Компания «ГлобалМани» является оператором, разработчиком и генеральным агентом одноименной платежной системы. Система впервые в Украине официально эмитировала электронные деньги. Эмитентом выступил Ощадный банк Украины. «ГлобалМани» позволяет осуществлять более 400 видов платежей. Всего насчитывается более 55 тысяч точек входа в платежную систему.