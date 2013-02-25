В Гостелерадио говорят, что их финансирование на этот год в 4 раза меньше потребности

Председатель Государственного комитета телерадиовещания Украины Александр Курдинович заявляет, что сумма, запланированная в государственном бюджете 2013 года на финансирование трансляции программ государственного телерадиовещания, в четыре раза меньше потребности и составляет почти 65 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая на заседании коллегии Госкомтелерадио.

А.Курдинович заявил, что комитет принимает меры по оптимизации деятельности и эффективного функционирования государственного вещания.

По его словам, соответствующий план мероприятий был утвержден коллегией Госкомтелерадио, а также комитет инициировал перед Кабинетом министров предложения о пересмотре бюджетного финансирования.

А.Курдинович напомнил, что в ответ на обращение Госкомтелерадио премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству финансов увеличить расходы на обеспечение трансляции телерадиопрограмм, произведенных для государственных нужд.

По словам председателя Госкомтелерадио, эти средства должны быть предусмотрены во время подготовки законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2013 год.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко, выступая на заседании коллегии, заявил, что и парламентский комитет, и структуры Госкомтелерадио должны убедить Президента, правительство, все фракции парламента, что нельзя допускать такую систему финансирования государственных телерадиокомпаний.

По словам Н.Томенко, это медиа, которые занимаются пропагандой общественных и украинских ценностей. Председатель парламентского комитета добавил, что средства, необходимые на стабилизацию деятельности государственного телерадиовещания, не такие значительные, что государство не могло бы их найти.