Украина и ЕС планируют в этом году завершить переговоры об общем авиапространстве

Брюссель. Лидеры Украины и Европейского Союза назвали приоритетным на 2013 год завершение переговоров относительно соглашения об общем авиационном пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении 16-го саммита Украина - ЕС, согласованном сегодня в Брюсселе.

“Лидеры отметили, что завершение переговоров относительно соглашения об общем авиационном пространстве является приоритетом на 2013 год”, - отмечается в заявлении.

Украина и ЕС начали переговоры об общем авиационном пространстве 6 декабря 2007 года. Стороны продолжительное время не могут найти компромисс в вопросах сертификации самолетов.

В сентябре 2012 года вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта Сийм Каллас заявил о заинтересованности ЕС в подписании соглашения об общем авиапространстве с Украиной, отметив, что Еврокомиссия не готова при этом ставить под сомнение вопрос безопасности полетов.

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