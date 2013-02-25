Донецкий аеропорт открывает новые маршруты в курортные города зарубежья

Международный Донецкий аэропорт имени С. Прокофьева на весенне-летний сезон 2013 года открывает новые маршруты в курортные города зарубежья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, перелеты из Донецка запланированы в Ираклион и Ларнаку (Греция), Бургас (Болгария), Тиват (Чергногория), Анталью (Турция).

Перелеты будут осуществляться на Airbus A320.

В сообщении отметили, что в весенне - летнем сезоне из Международного аэропорта Донецк увеличивается и количество рейсов по существующим направлениям.

Справка УНИАН. Согласно расписанию авиарейсов, совершаемых из Донецкого аэропорта (по состоянию на 25 февраля) открытыми были перелеты в Дубай, Хургаду, Шарджу, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, а также в Тбилиси, Прагу, Варшаву, Мюнхен, Москву и Киев.