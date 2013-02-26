"Укртелеком" в 2012 году получил 366,8 млн грн прибыли

Крупнейший украинский оператор проводной связи "Укртелеком" по итогам 2012 года получил 366,8 млн грн чистой прибыли, сообщает компания в отчете о финансовых результатах, составленном согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка от реализации по итогам 2012 года по международным стандартам составила 8,246 млрд грн, валовая прибыль - 2,219 млрд грн.

Сравнительные данные по МСФО за 2011 год не сообщаются.

В 2012 году объем реализации «Укртелекомом» телекоммуникационных услуг составил 7,7 млрд грн, в т.ч. конечным потребителям - 6,6 млрд грн, операторам и провайдерам - 1,2 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно данным финансового отчета по национальным стандартам, чистый убыток "Укртелекома" за 2011 год составил почти 136,6 млн грн, снизившись по сравнению с чистым убытком в 2010 году почти на 48% (с 260,4 млн грн).

Выручка компании в 2011 году составила 8,039 млрд грн, что на 0,4% превысило показатель 2010 года.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA Telecominvest Limited) – 92,79%.