«Киевэнерго» обещает не отключать столичное метро от электроэнергии

Компания «Киевэнерго», входящая в состав холдинга «СМК» бизнесмена Рината Ахметова, не будет отключать от электроэнергии основного столичного перевозчика - коммунальное предприятие "Киевский метрополитен» - из-за существующего долга в размере 8,5 млн грн.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе компании.

«В случае с КП «Киевский метрополитен» возможное отключение не будет касаться объектов, которые обеспечивают перевозку пассажиров», - сообщила пресс-служба «Киевэнерго», уточнив, что постоянно работает с должниками, среди которых есть и важные городские предприятия.

Вместе с тем, в компании не исключили отключения от электроэнергии вспомогательных, административных или непроизводственных зданий.

Одновременно с тем пресс-служба отметила, что «Киевэнерго», согласно законодательству, обязано предупреждать должников об имеющейся задолженности.

«Поэтому в случае накопления потребителем долгов, энергопоставщик обязан уведомить должников об отключении и осуществить отключение в случае непогашения долгов до уровня их экологической брони (если таковая установлена для данного предприятия), то есть минимально необходимого уровня энергоснабжения», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля «Киевэнерго» предупредило юридических лиц-должников об отключении электроэнергии в случае непогашения накопившихся долгов. Среди должников оказалось и коммунальное предприятие «Киевский метрополитен», которое в день перевозит почти 2 млн пассажиров.

Согласно сообщению, общая задолженность за электроэнергию всех потребителей, включая население, по состоянию на 21 февраля, перед «Киевэнерго» составляет 836,9 млн грн.

Наибольшие долги в размере 499,6 млн грн суммарно накопили предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и городского транспорта.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.