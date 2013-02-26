«Мотор Сич» возобновила регулярное авиасообщение между Ужгородом и Киевом

Авиакомпания «Мотор Сич» возобновила регулярное авиасообщение по маршруту Ужгород-Киев-Ужгород.

Как сообщил УНИАН заместитель директора по авиационным перевозкам международного аэропорта «Ужгород» Сергей Заморский, первый рейс был осуществлен вчера в полночь, сегодня, 26 февраля, самолет уже осуществил плановый вылет из Ужгорода на Киев.

По словам С.Заморского, авиакомпания «Мотор Сич» будет осуществлять еженедельно четыре рейса - в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Вылет из Киева («Жуляны») будет происходить в 19:30, из Ужгорода - в 7.00 утра.

Рейс будет выполнять самолет Ан-140, количество пассажирских мест – 50.

Заместитель директора по авиаперевозкам также уточнил, что в планах компании осуществлять рейсы на Прагу, по меньшей мере, дважды в неделю.

«Уже сейчас услугами компании пользуется ФК «Говерла» (Ужгород), которая будет использовать услуги компании для перелетов в пределах Украины на выездные матчи», - добавил заместитель директора.

Он также уточнил, что ценовая политика предприятия относительно авиабилетов достаточно умеренная. «Так, билет в одну сторону будет стоить от 900 до 1200 грн, что почти на половину меньше, чем было раньше. Однако для установления таких умеренных цен, да и вообще, возобновление регулярного авиасообщения между Киевом и Ужгородом, было потрачено достаточно много усилий, как сотрудников аэропорта, так и местной власти», - уточнил С.Заморский.

Как сообщал УНИАН, регулярное авиасообщение Ужгорода с Киевом было прекращено с 1 ноября 2012 года. Аэропорт «Ужгород» за последние три месяца принял всего несколько нерегулярных рейсов или частных чартерных самолетов. В частности, авиакомпания «Мотор Сич» привезла пассажиров на новогодние праздники из Киева в Ужгород 28 декабря 2012 года и отправила рейс на Киев 8 января 2013 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением Публичного акционерного общества «Мотор Сич» - одного из ведущих предприятий мира по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

На сегодняшний день Авиакомпания осуществляет внутренние и международные авиационные перевозки пассажиров и грузов, VIP-полеты на самолетах: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, на вертолетах Ми-8, Ми-2.

Авиакомпания "Мотор Сич" имеет сертификат соответствия системы управления качеством требованиям международного стандарта ISO9001: 2008.