«Датагруп» в прошлом году увеличила прибыль на 55%

Компания «Датагруп» (Киев), один из ведущих украинских телекоммуникационных операторов, в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 55% — до 48,2 млн грн с 21,8 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по уплате налогов) в 2012 году вырос на 19,2% - до 239,8 млн грн с 193,8 млн грн годом ранее.

Чистый доход компании в 2012 году вырос на 21% - до 652,7 млн грн с 516,3 млн грн в 2011 году.

В компании сообщают, что в сегменте передачи данных на телекоммуникационном рынке Украины «Датагруп» в 2012 году увеличила свою долю по доходам до 39% с 36% в 2011 году.

На межоператорском рынке передачи данных в 2012 году доля «Датагруп» по доходам осталась на уровне 2011 года, составив 23%. На рынке спутниковой связи компания сохраняет лидерство - по итогам 2012 года доля рынка компании увеличилась до 80% с 71% в 2011 году.

По итогам 2012 года рост абонентской базы «Домашнего телекома» составил 45% - до 276 тыс. абонентов. Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в 2012 году составило 170 тыс., фиксированной телефонии – 106,7 тыс. Ежемесячный доход с одного абонента (ARPU) для услуги доступа к сети Интернет составил в 2012 году 62 грн.

В 2012 году «Датагруп» инвестировала в развитие сети около 15 млн грн. Протяженность оптической сети по итогам 2012 года составила 17 000 км. Общая ёмкость магистральной сети – 210 Гбит/с в западном направлении и 230 Гбит/с в восточном направлении. «Датагруп» имеет четыре собственных оптических перехода на Словакию, Польшу, Венгрию, Россию.

Оператор в 2012 году осуществил запуск международной сети Киев-Львов-Франкфурт ёмкостью 100 Гб/с и Киев-Харьков-Москва ёмкостью 100 Гб/с.

Также в 2012 году «Датагруп» приступила к реализации трансконтинентального проекта: транзит Европа-Азия. В рамках проекта строится новый кратчайший маршрут Франкфурт-Киев-Алматы-Китай. Трасса позволит обеспечить клиентов компании высокоскоростными каналами связи в восточном направлении с минимально возможными временными задержками. В данный момент завершено строительство участка Франкфурт-Алматы протяженностью 7 тыс. км, задержка на сети 85 мсек.

Справка УНИАН. Компания «Датагруп» была создана в 2000 году при участии украинского оператора спутниковой связи «Датасат», оператора наземной связи «Датаком», оператора телефонной связи «Крокус-Телеком» (Киев). По мере развития к группе были присоединены киевский оператор волоконно-оптической связи компания «Кол», харьковская группа TeleportSV, николаевская телефонная компания НТК, винницкая компания «Ремекс-телеком», луцкая компания «Фотаком» и ряд других региональных компаний.

"Датагруп", в которой работает более 1400 человек, предоставляет услуги фиксированной связи в двух десятках крупнейших городов Украины, занимая более 30% национального рынка корпоративных услуг передачи данных и такую же долю на рынке спутниковой VSAT связи Украины и более 6% рынка широкополосного интернет-доступа.