Киевская ОГА пересмотрит результаты конкурса по распределению маршрутов

Киевская облгосадминистрация намерена до 1 марта пересмотреть результаты проведенного в августе 2012 года конкурса по распределению маршрутов, соединяющих пригородные населенные пункты Киевской области - Боярку, Ирпень, Васильков, Вишневое - с Киевом.

Об этом журналистам сообщил заместитель главы Киевской облгосадминистрации Владимир Максименко, комментируя акцию протеста семи автотраснпортных предприятий, в ходе которой 300 маршруток не вышли на маршруты.

«Уже пересчитаны балы по перевозчикам, и в четверг (1 марта - УНИАН) будет принято решение. Новым решением конкурсного комитета конфликт будет исчерпан», - сказал он.

В. Максименко отметил, что решение конкурса, проведенного в августе 2012 года, согласно которому победителем было признано одесское предприятие «Север-транс», не было введено в действие.

«Север-транс» не выше на маршрут, так как не было введено в действие решение того конкурса, где он был определен победителем. Мы это решение не ввели, потому что было много нареканий и от перевозчиков, и на «Север-транс» есть решения судов», - сказал он.

Он также отметил, что «это был первый такой конкурс, есть нарекания, мы как ОГА готовы пересматривать все жалобы и все конфликтные вопросы готовы решать цивилизованно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля около 300 маршруток не вышли на маршруты в Киевской области в знак протеста против непрозрачных конкурсов на обслуживание маршрутов, соединяющих пригородные населенные пункты Киевской области - Боярку, Ирпень, Васильков, Вишневое с Киевом.