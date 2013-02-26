В январе объём грузоперевозок в контейнерах увеличился на 16%

В январе 2013 года на железных дорогах Украины загрузили 2524 контейнера, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

При этом пресс-служба уточнила, что объем перевезенных грузов (в тоннах) в контейнерах за январь 2013 года также вырос на 16%, хотя перевозки по всем видам сообщений сократились на 5% - до 13845 контейнеров по сравнению с январем 2012 года.

«Это свидетельствует о более эффективном использовании контейнеров: их загрузке до максимальной грузоподъёмности»,- отметила пресс-служба.

Учитывая потенциал рынка транспортных услуг, государственная администрация железнодорожного транспорта Украины проводит постоянную работу по привлечению дополнительных грузопотоков на территорию Украины и расширению географии международных проектов с участием железных дорог Украины.

«Эта работа касается различных направлений деятельности железных дорог - тарифной политики, технического перевооружения, создания новых информационных технологий, обустройства пограничных переходов, совершенствования технологии перевозочного процесса, сервиса услуг», - сообщает пресс-служба.

Сейчас на территории Украины курсирует 14 контейнерных поездов.

Перевозки контейнеров в составе контейнерных поездов составляют 40% от общего объема перевозимых контейнеров по территории Украины.

Справка УНИАН. Перевозки в составе контейнерных поездов по территории Украины в 2012 году увеличились на 35% - до 60886 контейнеров с 45247 контейнеров в 2011 году.