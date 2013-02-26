ПЖД в 2012 году уволила 74 члена поездных бригад за нарушение трудовой дисциплины

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) в 2012 году за невыполнение профессиональных обязанностей, нарушения таможенных правил и правил пересечения государственной границы, провоз безбилетных пассажиров и багажа без оплаты были уволены 74 члена поездных бригад.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2012 году за такие нарушения 227 членам поездных бригад объявлен выговор, на другие должности переведены 6 начальников поездов и 24 проводников, премии лишены 21 машинист и 94 проводника, на переобучение направлено 63 членов поездных бригад.

Дисциплинарные взыскания наложены и на руководителей, ответственных за работу поездных бригад, в частности, 2 человека освобождены от занимаемой должности, 46 получили выговоры, 16 лишены премиальных выплат.

Кроме того, в тех структурных подразделениях пассажирской службы ПЖД, где были обнаружены большое количество нарушителей трудовой дисциплины, была проведена ротация кадров резерва проводников.