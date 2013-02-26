Львовская железная дорога (ЛЖД) создала мобильные группы для контроля за безбилетными пассажирами, в состав которых вошли должностные лица железной дороги, контролеры-ревизоры, работники службы военизированной охраны и Управления внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в ЛЖД, за время работы мобильных групп при проверках в пригородных поездах оштрафованы 24 безбилетных пассажира.

«В дальнейшем эта работа будет только усилена. Железнодорожники обращаются к пользователям услуг железнодорожного транспорта с требованием оплачивать проезд, чтобы общение с ревизорами не стало неприятным сюрпризом в дороге», - говорится в сообщении ЛЖД.

Справка УНИАН. Согласно Правилам поведения граждан на железнодорожном транспорте, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины, пассажир обязан предъявить проездные билеты и другие документы, которые дают право проезда, проводнику поезда или другому лицу, которое имеет право контроля.

Если при осуществлении контроля выявлен пассажир без билета или с бесплатным билетом, не подтвержденным документом о праве на бесплатный проезд, то он должен уплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда и оплатить проезд от станции посадки до места назначения.