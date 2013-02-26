ЮЖД внедрила в депо Харькова локомобиль вместо маневрового тепловоза

Южная железная дорога (ЮЖД) внедрила в ремонтно-экипировочном депо Харькова локомобиль LOK 2000 Zephir, заменивший маневровый тепловоз ЧМЭ-3.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), локомобиль значительно меньше по размеру, легче и экономичнее.

Мощность локомобиля 175 лошадиных сил, при этом он передвигает при маневрах 471-тонный электропоезд.

Локомобиль, в отличие от маневрового локомотива, движется и по рельсам, и по дорожному покрытию, способен передвигаться через пути. Например, если для выполнения следующего маневра ЧМЭ-3 необходимо преодолеть расстояние до стрелочного перевода, а затем по другому пути вернуться, то локомобилю достаточно поднять железнодорожные катки и на колесном ходу переехать на нужную колею.

Zephir весит 20 тонн, масса маневрового тепловоза ЧМЭ-3 составляет 123 тонны, однако на качестве маневровой работы с поездом массой 471 тонна это не сказывается.

Такой феномен тяги объясняется прочным сцеплением резины и стали и плавным воздействием гидропривода, железнодорожные катки выполняют лишь направляющую функцию, отметили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в 2013 году приобрести за счет собственных средств 21 электровоз постоянного тока.

В частности, в рамках заключенных долгосрочных контрактов планируется приобрести 12 единиц электровозов производства АО «Электровозостроитель» (Грузия), 7 электровозов производства ООО «Уральские локомотивы» (Россия) и 2 электровоза производства ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (Россия).