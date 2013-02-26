Железнодорожные компании Польши за 15 лет сократили перевозки пассажиров на 35%

Варшава. В Польше количество пассажиров, которые в 2012 году воспользовались услугами железнодорожного транспорта, сократилось на 35%, или более чем на 140 млн человек, по сравнению с 1997 годом, когда железнодорожные компании перевезли свыше 410 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Администрации железнодорожного транспорта Польши (Urząd transportu kolejowego, UTK), которыми располагает УНИАН. При этом в Администрации сказали, что не располагают соответствующей статистикой за предыдущие годы.

По данным UTK, наименьшие за последние 15 лет объемы перевозок железнодорожным транспортом – менее 160 млн человек – пришлись на 2005 год, первый полный год членства страны в Европейском Союзе. После этого объемы перевозок начали увеличиваться, достигнув в 2008 году более 190 млн человек. Однако с началом мирового финансового кризиса в следующие два года перевозки пассажиров снизились до чуть более 160 млн человек.

Пассажирооборот железнодорожного транспорта Польши по итогам 2012 года составил 18,9 млрд пасс/км, что на треть меньше, чем в 1997 году.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железнодорожные компании Польши перевезли почти 274 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателей предыдущего года.

В 2011 году к предыдущему году перевозки в стране увеличились менее чем на 1%.

По данным экспертов, польские железнодорожные компании теряют пассажиров из-за активного развития других видов транспорта в Польше, среди которых "дешевые авиалинии" и автобусные компании, а также растущее количество частных автомобилей в стране.

Кроме того, недостаточные инвестиции в находящуюся в госсобственности железнодорожную отрасль приводят к ее деградации, противостоять которой призван утвержденный властями в конце прошлого года план по развитию железнодорожного транспорта.

Власти Польши, которые намерены передать в частные руки часть принадлежащих государству железнодорожных активов, заявили о планах до 2016 года вложить в отрасль 9,4 млрд долл.