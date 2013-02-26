По жалобе автоперевозчиков прокуратура Киевской области начала проверку

По жалобе автоперевозчиков прокуратура Киевской области сегодня начала проверку. Об этом сказал во время встречи с транспортниками заместитель прокурора области Сергей Домбровский.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, С.Домбровский отметил, что уже сегодня прокуратура области начала проверку законности проведения конкурса и в ближайшие дни даст правовую оценку действиям областных чиновников.

«Учитывая остроту вопроса, прокуратура области уже сегодня начинает проверку, и в ближайшие дни будет дана оценка, насколько законно или незаконно был проведен этот конкурс», - заявил заместитель прокурора области.

С.Домбровский напомнил, что конфликты в сфере перевозок в области не новые и что в прошлом году прокуратура реагировала на жалобы перевозчиков. По его словам, «по всем обращениям предприятий, которые к нам обращались, были проведены проверки, все без исключения их требования были удовлетворены: прокуратура должным образом отреагировала». С.Домбровский подчеркнул то, что принимает заявление от перевозчиков, ответ на которое они получат в ближайшие дни: «Мы принимаем это заявление и отреагируем на днях».

В сообщении отмечается, что сегодня предприниматели-перевозчики области в знак протеста против действий Киевской областной администрации вышли на митинг и объявили бойкот. Транспортники отказались перевозить пассажиров из Боярки, Вишневого, Виты-Почтовой, Гатного, Коцюбинского, Тарасовки, Софиевской и Петропавловской Борщаговки. Таким способом они продемонстрировали несогласие с конкурсом, проведенным еще летом Киевской облгосадминистрацией, по результатам которого почти все маршруты достались перевозчику из Одесской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, представители семи компаний-автоперевозчиков Киевской области на пресс-конференции обвинили Киевскую областную государственную администрацию в непрозрачном проведении конкурсов по распределению маршрутов, которые связывают пригородные населены пункты Киевской области, - Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом.

«Сегодня 7 автоперевозчиков, которые перевозят из области в Киев около 100 тыс. человек, и около 300 маршрутов не вышли на маршруты в знак протеста против непрозрачных конкурсов на обслуживание маршрутов», - сказал один из организаторов акции Богдан Хмельницкий.

По его словам, в результате конкурса, проведенного в августе 2012 года при содействии заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Владимира Максименко и начальника управления промышленности, транспорта и связи Сергея Диденко, маршруты были переданы от автоперевозчиков Киевской области одесской компании «Север-транс», которая не владеет достаточным парком для осуществления перевозок.

При этом, по словам Б.Хмельницкого, представители «Север-транса» обращались к автоперевозчикам, которые были отстранены от соответствующих маршрутов, с предложением выполнять перевозку за документами «Север-транса» и выплачивать «Север-трансу» 50% дохода.

«Север-транс» рассчитывает, что мы согласимся работать под их документами, но мы не согласны и требуем провести честный пересчет голосов и баллов. Мы были вынуждены обратиться в суд», - сказала коммерческий директор компании перевозчика “Клайт” Анна Полищук.

Она сообщила, что заседание Киевского окружного административного суда, на котором будет рассмотрен иск автоперевозчика, состоится 7 марта.

Кроме того, автоперевозчики обращались в прокуратуру.

В то же время, Киевская областная государственная администрация намерена до 1 марта пересмотреть результаты проведенного в августе 2012 года конкурса по распределению маршрутов, которые связывают пригородные населенные пункты Киевской области, - Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом. Об этом журналистам сообщил 26 февраля заместитель председателя Киевской ОГА Владимир Максименко, комментируя акцию протеста семи автотранспортных предприятий.