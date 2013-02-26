С 1 марта цены на билеты на «Интерсити+» в предварительной продаже будут дифференцированными

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) с 1 марта 2013 года вводит дифференциацию тарифов предварительной продажи билетов в вагоны 1-го класса на поезда «Интерсити+».

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), система дифференциации тарифов вводится за 45 суток до даты продажи проездных документов, то есть начинает действовать с 14 апреля 2013 года.

Наименьший коэффициент индексации будет действовать за 45 суток до даты отправления поезда, а наибольший – за 1-2 суток до даты отправления.

Таким образом, за 45 суток до даты отправления поезда билеты в вагоны 1-го класса поездов категории «Интерсити+» пассажиры смогут приобрести дешевле, чем в другие дни, более близкие к дате отправления.

В частности, при покупке билета за 45 суток до даты отправления поезда будет действовать коэффициент индексации 0,85 от стоимости плацкарты, за 44-30 суток - коэффициент индексации 0,9, за 29-10 суток – коэффициент индексации 1,0, за 9-5 суток — 1,05, за 4-3 суток — 1,1, а за 1-2 суток коэффициент индексации составит 1,15.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) – дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem.