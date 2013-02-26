В Украине нужно ежегодно проводить капремонт 15 тыс. км дорог — «Укравтодор»

Для нормального функционирования украинской дорожной сети необходимо ежегодно проводить капитальный ремонт 15 тыс. км дорог стоимостью около 70 млрд грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Евгений Прусенко.

«По нормативам капремонт нужно делать каждые 12 лет, поэтому получается, что в год нужно капитально отремонтировать 15 тыс. км. Поэтому на капремонт нужно около 70 млрд грн в год», - сказал он.

Е.Прусенко также отметил, что в капитальном и среднем ремонте нуждается почти 90% сети украинских дорог.

«На это нужно не менее 450 млрд грн. Но в любом случае, за год это не сделаешь, поэтому на ремонты и поддержание нужно ежегодно в течение лет десяти тратить по 40 млрд грн. Для сравнения, в 2010 году на развитие и содержание дорог Германии было израсходовано 79 млрд евро. На 169 тыс. км украинских дорог в год на дорожные работы расходуется 10-12 млрд грн в лучшем случае», - сказал он.

По словам Е.Прусенко, стоимость строительства новой дороги 1-й категории в Украине составляет 45-47 млн грн за 1 км.

Он также отметил, что бюджетная программа на 2013 год на развитие и содержание сети дорог предусматривает непосредственно на дорожные работы 5,139 млрд грн.