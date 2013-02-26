Железнодорожные грузоперевозки в Польше в 2012 году достигли 10-летнего минимума

Варшава. В Польше железнодорожные компании в 2012 году перевезли около 230 млн тонн грузов, что является самым низким показателем за последние десять лет.

Об этом свидетельствуют данные Администрации железнодорожного транспорта Польши (Urząd transportu kolejowego, UTK), которыми располагает УНИАН. При этом в Администрации отметили, что у них имеются данные по железнодорожным грузоперевозкам, начиная с 1997 года.

Также сообщается, что по итогам прошлого года железные дороги перевезли на 60 млн тонн больше грузов, чем в 2001 году, когда был достигнут минимум последних 15 лет.

По данным UTK, объемы грузовых перевозок железными дорогами снижались с 1997 по 2001 год, после чего начали увеличиваться, достигнув в 2007 году рекордного уровня в более 290 млн тонн.

Входящие в государственный холдинг PKP Group компании с момента открытия рынка грузовых перевозок для других компаний в 2001 году перевезли в первом году либерализации почти 170 млн тонн грузов.

В то же время в прошлом году доля принадлежащего государству РКР в грузовых перевозках оставалась наибольшей: почти 70%, или 160 млн тонн перевезенных грузов.

Как сообщал УНИАН, железнодорожные компании Польши в 2012 году перевезли около 230 млн тонн грузов против 250 млн тонн годом ранее.

Cправка УНИАН. Крупнейшим грузоперевозчиком в Польше, а также одним из крупнейших в Европе, является госкомпания PKP Cargo, которой пока единственной из всех входящих в РКР Group удалось удачно завершить реструктуризацию и выйти на рентабельную работу.

По предварительным данным, в прошлом году компания, согласно национальным стандартам отчетности, получила чистую прибыль в размере 95 млн долл. при доходах в 1,5 млрд долл.