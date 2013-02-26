Львовские таможенники пресекли контрабанду 200 wi-fi-роутеров на 170 тыс. грн

Сотрудники пункта пропуска для автомобильного сообщения «Краковец-Корчевая» пресекли попытку ввоза на территорию Украины 224 роутеров на общую сумму 170 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, незаконный импорт пытались провезти на двух автомобилях по «зеленому коридору», не предполагающему тщательного таможенного досмотра. Однако досмотр был проведен и в результате установлен факт нарушения таможенных правил. Товары изъяты вплоть до решения суда по делу.

Как сообщал УНИАН, в январе министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на первом видеосовещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб, назвал первоочередные задачи налоговиков и таможенников, в числе которых – активизация борьбы с контрабандой. Уже в феврале Миндоходов заявило о намерении внедрить практику использования электронных замков с функцией GPS-GSM-навигации на транзитные и сомнительные грузы, проходящие по территории Украины.