Улинец уволен с должности главы Госинспекции техногенной безопасности Украины

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 88/2013 освободил Эрнеста Улинца от должности председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Э.Улинец был назначен на эту должность в конце декабря 2010 г.

24 декабря 2012 года Президент Украины подписал Указ № 726/2012 о реорганизации Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной инспекции техногенной безопасности Украины в Государственную службу чрезвычайных ситуаций.