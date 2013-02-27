Улинец уволен с должности главы Госинспекции техногенной безопасности Украины
08:55, 27 февраля 2013Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 88/2013 освободил Эрнеста Улинца от должности председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины.
Документ обнародован на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. Э.Улинец был назначен на эту должность в конце декабря 2010 г.
24 декабря 2012 года Президент Украины подписал Указ № 726/2012 о реорганизации Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной инспекции техногенной безопасности Украины в Государственную службу чрезвычайных ситуаций.
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