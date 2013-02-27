На станции метро "Берестейская" в столице сломался поезд
10:18, 27 февраля 2013Транспорт/Связь
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Сегодня на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена, возле станции метро "Берестейская", около 9.30 сломался поезд, что привело к задержке движения на 9 минут.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».
«Общий простой движения составил 9 минут. Сейчас движение уже возобновлено», - сообщили в пресс-службе.
По их информации, для того, чтобы высадить пассажиров из сломанного поезда, на место аварии вызывали дополнительный тягач. Сломанный поезд был снят с линии, причину его поломки устанавливают специалисты.
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