Львовская железная дорога за год увеличила погрузку зерновых в 2,2 раза

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2012 году погрузила и отправила почти 1,668 млн тонн зерновых грузов - в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Как сообщили УНИАН в ЛЖД, для перевозки зерна было задействовано 24 013 вагонов-зерновозов, в том числе 1 227 собственных вагонов железной дороги.

Среднее расстояние перевозки зерновых грузов по сравнению с 2011 годом увеличилась на 8,6% - до 609 км.

Отправление вагонов с зерновыми грузами осуществляли 63 предприятия различных форм собственности. Некоторые из них, такие как ООО АМГ «Агрохолдинг» (Ивано-Франковская дирекция железнодорожных перевозок), очень четко работали и ограничили время пользования вагонами в 13 часов.

В то же время, значительное количество предприятий задерживали вагоны-зерновозы иногда на 40-70 часов.

В ЛЖД также отмечают, что для увеличения перевозок грузов необходимо обновление парка вагонов-зерновозов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. При этом железные дороги перевезли 23,6 млн тонн зерна и продуктов помола.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом - до 23,07 млн тонн.