Железные дороги в 2012 году трудоустроили 2,2 тыс. выпускников

Железные дороги в 2012 году трудоустроили 2200 выпускников профильных железнодорожных высших учебных заведений.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, 1700 трудоустроенных выпускников ВУЗов — это молодые специалисты, обучавшиеся по целевому направлению железных дорог.

Кроме того, в 2012 году на железных дорогах Украины прошли производственную практику более 4 тыс. студентов железнодорожных ВУЗов.

Для студентов, обучающихся по целевым направлениям, железные дороги организуют практику на вакантных рабочих оплачиваемых местах в подразделениях будущего трудоустройства.

Справка УНИАН. Квалифицированный персонал для железных дорог проходит подготовку в 16 высших учебных заведениях Украины, которые готовят специалистов для железнодорожной отрасли почти по 20 направлениям.