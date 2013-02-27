Киев в этом году направит 949 млн грн на развитие транспортной инфраструктуры

Программой социально-экономического развития Киева на 2013 год предусмотрено направить 949 млн грн на развитие транспортной инфраструктуры столицы, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, по 300 млн грн будет направлено на строительство транспортной развязки на Почтовой площади и станции «Теремки» Куреневско-Красноармейской линии метрополитена, 150 млн грн - на строительство Подольского мостового перехода, 56,6 млн грн - на реконструкцию ул. Васильковской.

Он отметил, что ко Дню Киева планируется открыть транспортную развязку на Почтовой площади. Вместе с завершением реконструкции площади предполагается обустроить пешеходную зону на улице Сагайдачного, демонтировать трамвайные пути на Контрактовой площади и улице Братской.

«Ассигнования также выделены на продолжение работ по строительству Подольского мостового перехода, реконструкции проспекта Петра Григоренко, строительство развязки на правобережных подходах к Южному мосту со съездами с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе, подъездной дороги к аэропорту «Жуляны». Также в текущем году планируется открыть станцию метро «Теремки». Предусмотрены средства и на начало проектирования метро на жилой массив Виноградарь и станции «Львовская брама», - отметил Р. Крамаренко.

Кроме того, он сообщил, что 25 млн грн заложено на реконструкцию эскалаторных комплексов в метрополитене.

Также предусмотрены дополнительные средства на установку светофоров, обустройство велосипедных дорожек и пешеходных мостиков над трассой скоростного трамвая на Троещине.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Киевсовет увеличил финансирование Программы социально-экономического развития столицы на 311 млн грн за счет остатка бюджетных средств на начало этого года - до 1 млрд 514 млн грн.

8 февраля 2013 г. Киевсовет принял программу социально-экономического развития Киева на 2013 год.