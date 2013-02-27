Столичная налоговая уличила IT-компанию в уклонении от уплаты налогов на 3,7 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киева раскрыли факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах – 3,7 млн грн – со стороны столичной компании, занимавшейся разработками в сфере новейших технологий, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, нарушение было зафиксировано в части администрирования налога на добавленную стоимость: предприятие IT-индустрии воспользовалось услугами фиктивной структуры – подрядчика, через которого оформлялся бухгалтерский и налоговый учет большинства программных разработок. Документальные махинации послужили основанием для начала расследования, сказано в сообщении ГНСУ Киева.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля правительство совместно с рядом народных депутатов инициировало введение стимулирующего режима работы для ведущих IT-компаний Украины, а именно - снижение для участников IT-рынка подоходного налога и налога на прибыль до 5%.

По мнению главы правительства Николая Азарова, в результате предпринимаемых правительством мер по поддержке IT-индустрии производство в этой отрасли в 2015 году будет составлять не менее 10% валового внутреннего продукта (ВВП).