ПЖД сэкономила почти 300 тыс. кубометров природного газа

С начала года Приднепровская железная дорога сэкономила почти 300 тыс. кубометров природного газа, сообщает пресс-служба предприятия.

«Благодаря внедрению энергосберегающих технологий и жесткому контролю за расходами энергоносителей в январе 2013 года Приднепровская железная дорога сэкономила 297,5 тыс. кубометров природного газа (за месяц предприятием потреблено 3 млн 953 тыс. 942 куб. м газа против 4 млн 251 тыс. 772 куб. м - за аналогичный период прошлого года)», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что благодаря реализации программы энергосбережения в течение 2012 года Приднепровская магистраль сэкономила 2,17 млн тонн дизтоплива, 12,12 млн кВт/ч электроэнергии, 98,3 тонн топочного мазута, 688,3 Гкал тепловой энергии. В денежном выражении общая экономия энергоресурсов за этот период составила 35 млн 827,3 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.