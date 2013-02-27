С установкой турникетов количество проданных билетов на пригородные поезда на вокзале Симферополь выросло почти на 24%

После установки турникетов на вокзале Симферополь 29 января 2013 года количество проданных билетов на пригородные электропоезда Крымской дирекции Приднепровской железной дороги выросло почти на 24%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, за 25 дней функционирования турникетных систем билеты на пригородные электропоезда приобрели 61,7 тыс. пассажиров на сумму 325, 414 тыс. грн. Это на 23,7% (по пассажирам) и 22,2% (в денежном выражении) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вокзал в Симферополе работал без турникетов

По информации ПЖД, с установкой турникетных систем более дисциплинированными стали пассажиры, имеющие льготы на проезд в пригородном сообщении. Они должны оформлять соответствующие проездные документы в кассах, что крайне важно для получения железнодорожниками полной и достоверной информации о потреблении услуг пригородного железнодорожного транспорта льготным категориям пассажиров.

За период функционирования турникетных систем в кассах вокзала Симферополь оформлено 21 тыс. бесплатных проездных документов (+18,6% к аналогичным показателям прошлого года) и 9,4 тыс. льготных студенческих (+17,1% соответственно).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Автоматизированная система контроля доступа пассажиров к пригородных поездов на вокзале Симферополь введена в действие 29 января 2013 года вместе с конкорсом (пешеходным переходом над железнодорожными путями) и пригородным кассовым терминалом. Теперь попасть к пригородным электропоездам пассажиры могут только через турникеты.