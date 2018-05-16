Украинское метро: на свет в конце туннеля денег нет

Метрополитен продолжает оставаться в мире самым быстрым, отсюда удобным, «пассажирообъемным» и экологически чистым видом транспорта, но Украина не спешит с вводом в действие новых станций. К примеру, ситуация в главном миллионнике страны - Киеве: реализация обещания столичных властей - по две станции в год - в ближайшее время вряд ли будет возможна. В украинских областных центрах, где метро уже присутствует, все выглядит еще неопределеннее: для развития сети метрополитена днепропетровские власти уже договорились о внешнем кредите, харьковские - только собираются. Но как в реальности пойдет процесс непосредственного строительства, сказать пока сложно. Несмотря на громкие заявления градоначальников, анализ ситуации свидетельствует, что ближайшие годы не станут для украинского метро прорывными.

Столичное метро идет... на перекур

Главным в планах развития сети метрополитена в столице на 2013 год является ввод в эксплуатацию станции «Теремки», которую обещали построить еще в прошлом году, потом перенесли ее открытие на май нынешнего года, а теперь - на осень. Темпы строительства и состояние финансирования метростроя в Киеве вот уже год ярко демонстрируют, что после прорывных двух-двух с половиной лет опять наступает «мертвый сезон». По сути, на сегодня Метрострой не спеша, в долг доводит до ума «Теремки» - лишь бы не «заморозить» стройку, не разгонять работников, часть которых, как поговаривают злые языки, и так периодически отправляют в отпуска.

По всей видимости, у столичных городских властей закончилось как «метрорвение», так и средства, которые позволяли киевской сети метрополитена очень активно развиваться последние годы. В течение 2010-2012 годов в Киеве заработали пять новых станций (в конце 2010 года - «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская», под конец 2011-го - «Выставочный центр», а в октябре 2012 года - станция «Ипподром»).

С вводом "Теремков" и окончанием на ближайшее время строительства метро в Голосеевском районе (эту линию планируется продолжить до станции «Одесская», возведя за ней еще и депо «Теремки», но уже после 2020 года, также в планах строительство ответвления на жилмассив Теремки-II) возникает резонный вопрос: куда столичное метро пойдет дальше? Но, скорее всего, пока никуда. Потому что закончились не только запал, деньги, но и «легкие» станции. Как сообщил главный инженер института «Укрметротунельпроект» Сергей Крашнёв, для следующих столичных станций, строительство которых город объявил первоочередным (речь идет о станциях новой «желто-коричневой» ветки Подольско-Вигуровской линии на Троещину), пока не полностью готова даже рабочая проектная документация. И если начать ее дорабатывать прямо сейчас, параллельно дав старт строительным работам, ввести первые станции в 2014 году будет все равно невозможно. Даже несмотря на то, что первая очередь строительства новой ветки сокращена: если раньше планировалось строить от станции «Глубочицкая» (станция глубокого залегания, которая расположится в районе ул. Татарской и Подгорной с переходом на станцию «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии) до «Радужная» (будет расположена на территории нынешних Русановских садов), то теперь возводить будут только от станции «Подольская» (станция мелкого залегания, расположится около перекрестка улиц Набережно-Луговой и Межигорской с переходом на станцию «Тарас Шевченко» Куреневско-Красноармейской линии) до той же «Радужной».

По словам Крашнёва, ранее утвержденный проект станции «Радужная» уже сейчас корректируется – ее планируется переместить ближе к новой железнодорожной линии. «По нашим оценкам, при условии бесперебойного финансирования на возведение этого участка понадобится минимум 2,5-3 года. Также абсолютно необходимым условием для запуска данного участка является ввод в эксплуатацию Подольского мостового перехода, на котором должны расположиться сразу три из пяти станций первого отрезка новой ветки («Судостроительная», «Труханов остров», «Залив Десенка»)», - отметил Крашнёв.

Но и три года на стройку, по мнению экспертов, - крайне сомнительные перспективы, плохо согласующиеся с нынешними реалиями метростроительства в столице. Во-первых, начать работы по строительству станции «Подольская» и перекинуть туда проходческие щиты с «Теремков» городские власти обещали еще в прошлом году. Однако, это до сих пор так и не сделано по причине неготовности «Теремков». Не начаты и прочие работы, которые можно было бы проводить без щитов. Под большим вопросом и перспективы «Радужной», которая согласно проекту расположена в насыпи автодорожной трассы Подольского мостового перехода, и построить ее необходимо заранее. Но на Русановских садах вопрос отселения владельцев земельных участков до сих пор полностью не решен, а если и решен, то продолжается снос домов, что наводит на мысль - места под котлован «Радужной», видимо, не будет еще долго. Непреодолимым препятствием являются и очень неспешные темпы строительства Подольского мостового перехода, на котором запроектированы будущие станции. Его открытие при благоприятных условиях ожидается лишь к 2015 году, но вполне возможно, что сроки будут перенесены. Эксперты сходятся во мнении, что на строительство как перехода, так и весьма сложного участка новой линии на Троещину просто нет денег. Что подтверждает подписание меморандума о сотрудничестве с Внешэкономбанком, который фактически должен выступить в роли консультанта по привлечению инвестиций на строительство Подольско-Вигуровской линии. По этой схеме реальные работы раньше второй половины следующего года вообще вряд ли начнутся. Таким образом, в ближайшие несколько лет метро на Троещину останется приоритетом лишь на словах.

А чтобы сохранить кадры и объемы, Метрострою придется заняться другими станциями и работами, которые позволяют действовать в условиях нынешнего ограниченного финансирования. Среди них - «Новобеличи» и «Львовская брама».

Относительно выхода со станции «Львовская Брама». В прошлом году замглавы КГГА Михаил Кучук заявил, что инвестиционные конкурс на право реконструкции Львовской площади состоялся, победитель получил разрешение на проведение проектных работ, при этом строительство выхода из метро столичные власти планируют завершить к концу 2013 года. Теперь планы перенесены на 2015 год, поскольку, как и в случае с Виноградарем и Троещиной, работы на объекте хватит на пару лет (т.к. станция должна иметь два эскалаторных тоннеля с промежуточным вестибюлем), а она еще даже не начиналась. По словам экспертов, «Львовская брама» (вернее, выход из давно построенной станции) – проект, безусловно, важный и нужный, поскольку позволил бы разгрузить транспортный коллапс в районе Львовской площади и улицы Артема. Столичный градоначальник Александр Попов подтвердил данные намерения: «Мы планируем построить станцию, которая уже давно назрела и о ней много говорят – «Львовская брама». Таким образом, различные ветки метрополитена получат перспективу для развития и ресурсы, которые будут задействованы – беспрецедентны. Это миллиарды долларов».

Итак, в ближайшие два-три года, по мнению специалистов, близких к метрополитену, ожидать ввода каких-либо станций в столице, кроме «Теремков», «Новобеличей» и «Львовской брамы», не стоит. Дальше (начиная с 2016 года) при условии, что работы начнутся в этом-следующем году, в столице может появиться первый участок метро на Троещину (пять станций), продолжение Сырецко-Печерской линии на Виноградарь (три станции) и ответвление от станции «Ипподром» на массив Теремки-II (две станции).

В регионах – метрозастой

Несмотря на неутешительные прогнозы по расширению сети столичного метро в ближайшие годы, киевские сложности продолжают смотреться не так удручающе на фоне проблем в других городах-миллионниках. Причем разрыв в глобальности проблем, по словам экспертов, образовался давно: если за последние десять лет в столице так или иначе возвели более 10-ти станций, то в Харькове – 3, в Днепропетровске – ни одной, а начало строительства донецкого метро, в которое были вложены миллионы, и вовсе решено заморозить и заменить наземным «легким» метрополитеном.

Так, Харьков, метрополитен которого второй после столичного и по возрасту (введен в 1975 г.), и по протяженности (35,59 км), и по количеству перевозимых пассажиров (в среднем - около 800 тыс. чел. в сутки), вот уже который год не может построить четвертую в городе за время независимости станцию «Победа». На сегодня харьковское метро насчитывает 29 станций, которые размещаются на трех линиях: Холодногорской-Заводской, Салтовской и Алексеевской. Три из 29-ти станций сдали за последние десять лет: в мае 1995 года – станцию «Научная», в августе 2004 года – станцию «23 августа» и в декабре 2010 года – станцию «Алексеевская». Последняя стала рекордсменом СНГ по долгострою: разработка площадки под строительство с отводом коммуникаций началась в 1984 году (при СССР), первая активная фаза работ стартовала только в 1991 году, после чего строительство то велось, то нет. Открыта станция была в конце 2010 года. Таким образом, общий период ее строительства составил 26 лет.

Продолжение сети харьковского метрополитена – станция «Победа» является еще одним долгостроем – ее сооружение началось в 1992 году. Предполагается, что на ближайшие годы станция должна стать конечной на этой линии и соединить харьковский спальный район Алексеевка с городом. Ввода этой 30-й станции ождали к Евро-2012, но из-за отсутствия денег сроки в очередной раз сдвинулись. Наибольшее финансирование данный объект получил в 2011 году, когда премьер-министр Николай Азаров своим распоряжением выделил из госбюджета на развитие метро в Харькове 101,4 млн. грн. Средства были успешно получены и освоены, но их не хватило на достройку и приобретение для запуска станции оборудования. По оценке главы харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, на конец прошлого года для окончания строительства станции «Победа» было необходимо от 350 до 400 млн грн. По его словам, в нынешнем году госбюджет опять не предусматривает денег на строительство харьковского метро. Однако достройка станции «Победа» позиционируется харьковскими городскими и областными властями как «задача №1». Главная причина этому - ее аварийное состояние. Согласно последним сообщениям харьковской прессы, после нынешней зимы существующие конструкции в котловане станции из-за того, что спрятаны в бетон меньше, чем наполовину, покрылись ржавчиной и коррозией, нижняя часть свайного ограждения прогнила, а в торце котлована из-за оползня металлические опоры прогнулись. Строящая организация поддерживает проект в законсервированном состоянии, выкачивая ежедневно по 150 кубометров воды. Если этого не делать, то железобетонные конструкции могут потерять устойчивость и вход в котлован и тоннельные сооружения засыплет, откачка грунтовых вод станет невозможной и мощные потоки хлынут по наклонной на железнодорожный перегон к доставшейся с таким трудом городу станции «Алексеевская». Кроме того, под угрозой окажутся жизнеобеспечивающие коммуникации (транспортные, электроэнергии, водоснабжения, газа) крупного харьковского жилого массива Алексеевка. Потребуется гораздо больших средств на преодоление техногенной катастрофы, чем на и достройку «Победы». Эксперты отмечают, что если станцию не достроить в течение полугода, гарантировать устойчивость и сохранность сооружения нельзя. Если госсредства на эти цели не поступят, то город планирует достроить станцию за счет кредита ЕБРР. По словам Добкина, харьковскими властями уже принято решение под государственную гарантию привлечь деньги банка. «Со стороны ЕБРР мы, проводя предварительные переговоры, получили согласие», - отметил Добкин.

Согласно результатам последних переговоров, Харьков планирует получить кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере более 3,15 млрд грн, которые пойдут как на достройку проблемной станции, так и на дальнейшее развитие сети городского метрополитена: строительство новых станций Алексеевской линии, как «Державинская» и «Одесская», а также Алексеевского депо.

Чуть более перспективнее чем в Харькове, обстоят дела Днепропетровского метрополитена, который начал переговоры с ЕБРР о предоставлении кредита на свое развитие. Как известно, днепропетровский метрополитен продолжает больше напоминать дорогую игрушку, нежели качественный и удобный вид транспорта. Еще в 1995 году в городе были введены шесть станций общей протяженностью 7,82 км (время пути составляет всего 14 минут, поэтому жители Днепропетровска практически не пользуются метро). Между тем, планом развития предусматривалось строительство, как минимум, еще трех станций («Театральная», «Центральная» и «Музейная»). Тем не менее, со времени открытия метрополитена в городе на будущих объектах было выполнено не более 10% от требуемых работ. До сих пор городская власть изыскивала лишь средства на откачку воды и другие работы, связанные с поддержанием безопасности подземных выработок. Деньги из госбюджета вообще не выделялись. Ну, а поскольку в результате на грани затопления оказалось около 1200 погонных метров подземных выработок в центре Днепропетровска, что грозило и грозит опасными последствиями для города, местные власти решили привлечь на достройку станций кредит ЕБРР. Министр финансов Юрий Колобов и директор Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Жан-Патрик Марке официально подписали кредитное соглашение между сторонами о предоставлении 152 млн евро. Кредитная линия должна была быть открыта в начале 2013 года (общая стоимость достройки первой очереди днепропетровского метрополитена - 367 млн евро). Тогда же – летом 2012 года - Днепропетровский горсовет как ответственный исполнитель и ЕБРР как кредитор провели тендер на завершение строительства Днепропетровского метрополитена стоимостью 352 млн евро. По словам заместителя Днепропетровского городского головы Владимира Мелещика, в нем приняли участие мировые компании в области метростроительства и тоннелестроительства из Украины, Российской Федерации, Чехии, Испании, Италии, Австрии, Португалии, Китая, Южной Кореи, несколько турецких компаний (всего были приглашены 16 участников). Предполагалось, что победитель тендера будет назван в июле 2012 года, а в августе уже начнется подготовка к строительству, и как только первые работы будут выполнены, ЕБРР начнет финансирование. Но пока вопрос, кто будет подрядчиком, остается открыт, а строительство начнется, по словам Днепропетровского городского головы Ивана Куличенко, «не раньше мая 2013 года».

Учитывая масштабность проблем харьковского и днепропетровского метрополитенов, перспективы донецкой подземки, которая более чем за 20 лет так и не заработала, представляются весьма туманными. Как известно, решение начать строительство метрополитена в Донецке было принято еще в 1990 году, начато строительство – в 1992 году, но на сегодняшний день первые пять станций готовы всего на 30% (станции, входящие в первую очередь, должны были быть запущены в 2005 году). С тех пор власти постоянно лоббируют отказ от идеи подземки в Донецке. «За» выступает и Министерство инфраструктуры, пообещав запроектировать надземное «легкое» метро, которое обойдется в 5-7 раз дешевле. В прошлом году вокруг этого вопроса разгорелся спор между председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким и донецким городским головой Александром Лукьянченко. Последний оказался не согласен с позицией губернатора в отношении донецкого метро - «закрыть, засыпать и забыть», отметив, что «на сегодняшний день пока человечество не придумало более цивилизованного вида транспорта в условиях города, чем метро. Поэтому это должны сделать специалисты по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Я хотел бы, чтобы донеччане имели цивилизованный транспорт в любое время года». Мэр Донецка уже тогда передал в Министерство инфраструктуры предложения по строительству наземно-подземного метро в городе, стоимость которого составляет порядка 8 млрд грн (это только стоимость проекта, благодаря которому будут задействованы только те линии, которые уже есть). Однако каким будет в результате донецкое метро – подземным или наземным, когда будет готов проект «легкого» метро и что в таком случае будут делать с уже прорытыми тоннелями (2 км), ответа ни местные власти, ни государственные мужи так и не дали. Пока понятно только одно - раз государство не может который год выделить 400 млн грн на достройку грозящей техногенной катастрофой Харькову всего одной станции «Победа», 8 млрд грн на постройку так и не начавших функционировать за 20 лет первых пяти станций донецкого метро вряд ли найдут.

Любовь Осипова