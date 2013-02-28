Столичная власть обещает латать ямы на дорогах и ночью

В столице с наступлением благоприятных погодных условий и температуры воздуха +10 градусов работы по ликвидации аварийно-опасной ямочности начнутся в ночное время. Соответствующее решение было принято на совместном совещании с участием представителей Минрегионстроя, Киевской городской государственной администрации и КК «Киевавтодор», сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что руководителям КП ШЭУ районов поручено максимально активизировать ликвидацию ямочности на балансовой улично-дорожной сети Киева в соответствии с утвержденным графиком.

Участники совещания также провели выездную инспекцию хода выполнения ремонтных работ и ознакомились с организационными и финансовыми мероприятиями по ликвидации аварийно-опасной ямочности в 2013 году.

В КГГА отметили, что с начала проведения ремонта столичных автодорог работы выполнены более чем на 30 тыс. кв. м.

Работы по ликвидации ям на дорогах будут продолжаться до 20 апреля, после чего до ноября текущего года будут продолжаться работы по текущему (среднему и мелкому) ремонту.

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