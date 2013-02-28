Железные дороги намерены получить 1 млн грн за повреждения грузовых вагонов

Железные дороги Украины намерены получить от грузоотправителей и грузополучателей возмещение в размере 1,05 млн грн за повреждения грузовых вагонов, выявленные в январе 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), за январь 2013 года из-за нарушения технических условий при выполнении грузовых операций и правил эксплуатации при маневровой и поездной работе железнодорожники обнаружили 347 поврежденных грузовых вагонов, в том числе 245 – на территории Украины и 102 – на территории других стран.

В частности, 90 вагонов были повреждены на станциях примыкания морских портов. Больше всего таких случаев зафиксировано в Ильичевском, Южном и Одесском морских торговых портах.

Наибольшее количество повреждений допущено на подъездных путях — 233 и при выгрузке грузов с помощью грейферных кранов — 123.

Для усиления контроля за техническим состоянием грузового вагонного парка железные дороги с 18 февраля по 18 марта 2013 года проводят месячник контроля за выгрузкой сыпучих грузов из полувагонов собственности «Укрзализныци», в частности, за выгрузкой грейферными кранами на всех местах выполнения таких грузовых операций, в том числе в портах.

Кроме того, в ходе месячника будут определены станции, где проводятся массовые отцепки полувагонов после их выгрузки, и проведены комиссионные осмотры порожних вагонов на предмет повреждения.

«В случае невыполнения грузополучателем требований ГОСТа при выгрузке «Укрзализныця» планирует вводить временные ограничения на нагрузку для такого грузополучателя», - сообщает «Укрзализныця».

«Укрзализныця» неоднократно обращалась к руководству портов и предприятий с требованием вместо грейферных кранов использовать для выгрузки эстакады и вагоноопрокидыватели.

«Для предотвращения повреждения вагонов грузовладельцам и грузополучателям нужно переоснастить грузовые фронты современными средствами механизированной выгрузки, к которым относятся строительство эстакад, установка вагоноопрокидывателей и т.д.», - отмечают специалисты «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Из-за нарушения технических условий грузовых операций и правил эксплуатации в процессе маневровой и поездной работы в 2012 году зафиксированы 6104 случая повреждения грузовых вагонов на сумму 12,2 млн грн.

В том числе в портах Украины произошло 1372 случая повреждений на сумму 1,27 млн грн, что составляет 22% от общего количества поврежденных вагонов.