Железные дороги приобретут несколько тысяч отечественных вагонов

Программа экономической активизации на 2013-2014 годы, разработанная правительством по поручению президента Украины, предусматривает приобретение у отечественных производителей нескольких тысяч грузовых и пассажирских вагонов, а также электропоездов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на вице-премьер-министр Украины Александра Вилкула.

Кроме того, эта программа предусматривает реализацию ряда проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

В частности, будет проведена электрификация железнодорожных направлений Волноваха – Камыш – Заря - Запорожье, Долинская - Николаев - Колосовка.

Также планируется строительство нового двухпутного Бескидского тоннеля.

«Развитие железнодорожной инфраструктуры повысит логистический, в том числе и транзитный потенциал государства, улучшит комфорт перевозки пассажиров, увеличит скорость движения», - подчеркнул А.Вилкул.

Как сообщал УНИАН, национальный план действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» предусматривает электрификацию железных дорог Украины.

В частности, проведены и направлены на государственную экспертизу проектно-изыскательские работы по электрификации участков Волноваха – Камыш - Заря - Запорожье, Колосовка - Николаев, Долинская - Николаев - Херсон — Джанкой.

Кроме этого, начаты работы, направленные на увеличение пропускной способности железнодорожных путей в направлении морских торговых портов в городах Ильичевске, Одессе и Южном.

Также в 2012 году были начаты работы по строительству нового двухпутного Бескидского железнодорожного тоннеля - разработана проектная документация на строительство тоннеля, устроено земляное полотно и подъездные пути, устроены автомобильные подъездные дороги к строительной площадке и разработаны выемки у восточного портала тоннеля.

Справка УНИАН. Согласно Программе экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. по направлению «Развитие транспортной инфраструктуры», перед железнодорожной отраслью поставлена задача по уменьшению до конца 2014 г. уровня износа основных фондов железнодорожного транспорта до 65%.