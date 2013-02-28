Российский миллиардер Усманов продаст 7,4% акций интернет-компании Mail.ru

Один из богатейших людей России миллиардер Алишер Усманов продает 7,4% одной из крупнейших интернет-компаний России Mail.ru по процедуре ускоренного букбилдинга, рассчитывая выручить более 530 млн долларов, сообщили в четверг российские и европейские агентства.

Усманов осуществляет сделку через подконтрольную компанию Ardoe Finance, которая продает 15,5 миллиона акций в форме GDR. Коридор цены определен в 34,25-35 долл. за одну глобальную депозитарную расписку.

Таким образом, Ardoe может заработать на продаже минимум 532 миллиона долл., а пакет Усманова в Mail.ru сократится с 25,3 процента (60,6 процента голосов) до 17,9 процента (58,1 процента голосов).

После завершения сделки компании не смогут продавать акции Mail.ru в течение 180 дней.

Ранее на текущей неделе Mail.ru пообещала акционерам заплатить специальные дивиденды в размере 4,30 долл. на акцию, или 899 миллионов долл., после того как в конце 2012 года избавилась от акций разработчика игр Zynga и скидочного сервиса Groupon, а ранее - от части пакета в американской социальной сети Facebook.

Выплата состоится 28 марта, дата закрытия реестра - 20 марта.

Акции Mail.ru торгуются на Лондонской бирже с ноября 2010 года после того, как в ходе IPO компании удалось привлечь более 870 млн долл.