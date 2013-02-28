Cреди жертв кибершпионской программы MiniDuke оказались госучреждения Украины

Среди жертв кибершпионской программы MiniDuke, по данным исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» совместно с венгерской компанией CrySys Lab, оказались государственные учреждения Украины, Бельгии, Португалии, Румынии, Чехии и Ирландии. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского» (Россия).

Кроме того, от действий киберпреступников пострадали исследовательский институт, два научно-исследовательских центра и медицинское учреждение в США, а также исследовательский фонд в Венгрии.

Как отмечается в сообщении, «Лаборатория Касперского» опубликовала отчёт об исследовании ряда инцидентов, произошедших на прошлой неделе и связанных с очередным примером кибершпионажа против правительственных учреждений и научных организаций по всему миру. В ходе атаки злоумышленники применили сочетание сложных вредоносных кодов «старой школы» вирусописательства и новых продвинутых технологий использования уязвимостей в Adobe Reader – и всё это для того, чтобы получить данные геополитического характера из соответствующих организаций.

В ходе исследования программы MiniDuke выяснилось, что авторы MiniDuke до сих пор продолжают свою активность, последний раз они модифицировали вредоносную программу 20 февраля 2013 года. Для проникновения в системы жертв киберпреступники использовали эффективные приёмы социальной инженерии, с помощью которых рассылали вредоносные PDF-документы. Эти документы представляли собой актуальный и хорошо подобранный набор сфабрикованного контента. В частности, они содержали информацию о семинаре по правам человека (ASEM), данные о внешней политике Украины, а также планы стран-участниц НАТО. Все эти документы содержали эксплойты, атакующие 9, 10 и 11 версии программы Adobe Reader.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.