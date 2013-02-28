«Укрзализныця» оборудовала 1980 локомотивов системами спутниковой связи
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") завершает работы по оборудованию локомотивов системами спутниковой навигации, оборудовав 1980 локомотивов из 2000, которые определены для установки системы, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».
«Вместе с другими системами, которые обеспечивают управление процессом перевозок, внедрение на железнодорожном транспорте систем спутниковой навигации проводится для повышения эффективности использования подвижного состава, централизации управления движением и автоматического формирования данных о проделанной работе» - поясняют в пресс-службе.
Система навигации будет в автоматическом режиме предоставлять информацию о перемещении локомотивов для формирования справок о движении поездов онлайн.
«В том числе модернизировано 1100 грузовых электровозов, 511 пассажирских электровозов, 329 грузовых и 40 пассажирских тепловозов» - уточнила пресс-служба.
Также в пресс-службе сообщают, что для обеспечения контроля за работоспособностью оборудования систем спутниковой навигации и перемещением локомотивов разрабатывается новое программное обеспечение.
«Функциональные возможности программного обеспечения автоматизированных рабочих мест позволяют контролировать работоспособность оборудования систем спутниковой навигации по каждому локомотивному депо и анализировать перемещение локомотивов за выбранный промежуток времени как в графической, так и в табличной форме», - поясняют в пресс-службе.
Справка УНИАН. Единая автоматизированная система управления грузовыми перевозками «Укрзализныци» (АСК ВП УЗ-Е) была введена в промышленную эксплуатацию 7 июля 2012 года. Центр базируется на основе техники IBM P780, системы управления базами данных Oracle и прикладного программного обеспечения разработки украинских специалистов ГП «Проектно-конструкторское технологическое бюро по автоматизации систем управления на железнодорожном транспорте Украины». Сейчас к системе подключено тысяча терминальных устройств, с помощью которых работники железных дорог, начиная от дежурных по станциям, операторов локомотивных и вагонных депо, товарных кассиров и заканчивая руководителями, могут получить информацию своего уровня, которая позволяет эффективно управлять грузовыми перевозками.
В составе АСК ВП УЗ-Е задействовано более 40 тыс. программных компонентов (программ, таблиц).
В системе установлено более 1200 логических контролей и ежесуточно обрабатывается более 650 тыс. запросов, в том числе более 250 тыс. базоформирующих. Среднее время обслуживания - меньше 0.8 секунды на каждом из почти 100 потоков обработки. На сегодня система АСК ВП УЗ-Е обслуживает более 25 тыс. пользователей 12 хозяйств «Укрзализныци». Среднесуточная нагрузка на программно-аппаратный комплекс АСК ВП УЗ-Е в часы пик составляет до 74%.