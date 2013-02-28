"Киевский метрополитен" в 2012 году увеличил убыток почти на 25 млн грн - до 345,5 млн грн

КП "Киевский метрополитен" в 2012 году увеличил убыток по сравнению с предыдущим годом на 24,8 млн грн - до 345,5 млн грн, сообщается на его официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы Киевского метрополитена за 2012 год составили 958,6 млн грн. Из них подавляющее большинство - от перевозок пассажиров - 744,6 млн грн; полученные бюджетные ассигнования за льготный проезд из городского бюджета - 26,2 млн грн (недополучено за выполненную работу трудовым коллективом метрополитена по перевозке льготников - 104,5 млн грн);

полученные бюджетные ассигнования за льготный проезд из государственного бюджета - 101,1 млн грн (недополучено за выполненную работу трудовым коллективом метрополитена по перевозке льготников - 59,3 млн грн).

Доходы КП от предоставления площадей в аренду составили 17,7 млн ​​грн (согласно решению Киевского городского совета от 29.12.2011 № 1100/7336 "О бюджете города Киева на 2012 год", 50% поступлений подлежит обязательному перечислению в бюджет города Киева ) от предоставления права на временное использование мест под рекламу - 11,0 млн грн, другие (от предоставления услуг сторонним организациям, объектов социальной сферы, реализации вторресурсов т.п.) - 58,0 млн грн.

Расходы Киевского метрополитена за 2012 год составили 1304,1 млн грн. Из них, в частности, потрачены на оплату труда - 490,1 млн грн; отчисления в государственные и социальные фонды - 180,4 млн грн, приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства и т.д. - 72,2 млн грн; электроэнергия - 86,7 млн ​​грн;

тепло- , водоснабжения, топливо, газ - 27,7 млн ​​грн, финансовые и прочие расходы (обслуживание кредитов, привлеченных на приобретение вагонов, строительство метрополитена за счет бюджетных средств - 148,3 млн грн, другие расходы - 32,2 млн грн) - 180,5 млн грн и тому подобное.

На протяжении 2012 года киевский метрополитен перевез 526,7 млн пассажиров, из которых - почти половина льготники. Платные перевозки составили 395,3 млн пассажиров (в т.ч. 28,7 млн студентов по льготным билетам), льготные перевозки - 131,4 млн пассажиров (40 категорий граждан по льготам на бесплатный проезд согласно законов Украины и решений Киевсовета).

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Справка УНИАН. В 2011 году КП "Киевский метрополитен" получил убыток в сумме 320,7 млн грн. Доходы Киевского метрополитена за 2011 год составили 879,7 млн грн, расходы - 1 200,4 млн грн.

В течение 2011 года Киевский метрополитен перевез 519 млн пассажиров. Из них 390,6 млн пассажиров - платные перевозки (в т.ч. 30 млн студентов по льготным билетам), 128,4 млн пассажиров - льготные перевозки.