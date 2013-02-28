Авиакомпания «Сибирь» переводит рейсы в терминал D аэропорта «Борисполь»

Участник глобального авиационного альянса Oneworld - авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7 Airlines, с 1 марта 2013 года переводит рейсы в терминал D Международного аэропорта аэропорта «Борисполь».

Как сообщает аэропорт, в период действия зимнего расписания полетов авиакомпания S7 Airlines будет осуществлять ежедневный рейс по направлению Киев-Москва (Домодедово), с 27 мая планируется увеличить количество рейсов до двух в день.

На линии Киев-Москва авиакомпания использует современные воздушные суда Airbus A319.

На сегодняшний день терминал D обслуживает рейсы крупнейших международных авиаперевозчиков - Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines, а также авиакомпаний Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, Россия, Czech Airlines, Air Baltic.

Справка УНИАН. Терминал D аэропорта «Борисполь» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине. Терминал был открыт в мае 2012 года. Его строительство началось в 2008 году.

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек. В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек

Авиакомпания «Сибирь» является участником глобального авиационного альянса Oneworld. Авиакомпания обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске.

S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Самолеты авиакомпании ежедневно выполняют 182 рейса по 128 направлениям.