Ликвидирована ямочность на 94% основных дорог госзначения – «Укравтодор»

По состоянию на 28 февраля ликвидирована ямочность на 94% основных дорог общего пользования государственного значения, осталось отремонтировать 160 километров основных автодорог.

Об этом премьер-министру Украины Николаю Азарову доложило руководство «Укравтодора», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

В сообщении подчеркивается, что речь идет об аварийном, безотлагательном ремонте и об автодорогах общего пользования. Улицы, автомагистрали в населенных пунктах принадлежат к коммунальной собственности, и отвечает за их содержание местная власть.

Напомним, что в результате неблагоприятных погодных условий текущей зимы было значительно повреждено дорожное покрытие. В целом на начало работ (12 февраля 2013 г.) было поражено ямочностью 2 631 км основных дорог страны государственного значения – вдвое больше, чем обычно после морозов и снегопадов.

На сегодняшний день уже отремонтирована после зимних перепадов температур дорога Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, где было повреждено ямочностью почти 7 тысяч квадратных метров. Приближается к завершению ремонт дорог Киев – Одесса, Одесса – Мелитополь – Новоазовск, Ульяновка – Николаев, Запорожье – Донецк.

Однако, подчеркивается в сообщении, «ситуация с ремонтом дорог местного значения, организацией которого должна заниматься местная власть, вызывает справедливые нарекания водителей. Коммунальные предприятия, к сожалению, не всегда выполняют свои обязанности, дороги в пределах многих населенных пунктов еще остаются покрытыми ямами. Автолюбители же направляют свое недовольство на «Укравтодор», вместо того, чтобы спросить с местных руководителей за работу, требовать от властей на местах рационально использовать средства налогоплательщиков, профессионально подходить к решению неотложных проблем общин, в частности по ремонту дорог на улицах своих городов и сел».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля министр инфраструктуры Владимир Козак сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине достигла 1,4 млн. кв. м.

По данным «Укравтодора», на 2 тыс. 631 км основных дорог общего пользования государственного значения ямочность в результате зимних перепадов погоды образовалась на 178 тыс. 160 кв. м, что вдвое больше, чем обычно после зимы.

22 февраля вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что перед региональной и местной властями Украины поставлена задача упорядочить междугородные и местные дороги до 1 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник главы «Укравтодора»: «На ремонт украинских дорог нужно не менее 450 млрд гривень»