Разрешения на международные автоперевозки будет выдавать профильная ассоциация

Министерство инфраструктуры и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) приняли решение передать профильной ассоциации функции по выдаче украинским автоперевозчикам разрешительных документов ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководство Мининфраструктуры и участники ассоциации договорились в ходе встречи, посвященной развитию международных автоперевозок и привлечению новых грузопотоков в четверг, 28 февраля.

Кроме того, до конца года Мининфраструктуры планирует утвердить обновленный порядок оформления, выдачи, использования и учета разрешений ЕКМТ, а также внедрить распределения разрешений Румынии, Чехии, Беларуси, Казахстана и Турции.

Также планируется внедрить без разрешительной системы международные перевозки с Польшей, Финляндией, Турцией, Словенией, Румынией, Латвией, Грузией и Арменией.

Кроме того, АсМАП и Мининфраструктуры инициируют закон о таможенном тарифе относительно уменьшения ставки ввозной пошлины на автобусы и установления нулевой ставки ввозной пошлины для колесных тракторов, которые были в употреблении и соответствуют экологическим нормам Евро-5 и выше.

Также предлагается включить в Налоговый кодекс норму, позволяющую использовать налоговые векселя при таможенном оформлении седельных тягачей и полуприцепов на условиях взаимозачета.

Также Мининфраструктуры продолжит переговоры с польскими коллегами об отмене ограничения на ввоз топлива в Польшу украинскими перевозчиками в объеме 600 литров.

Кроме того, Минифраструктуры планирует в 2013 году возобновить контрейлерные перевозки грузовым поездом «Ярослав».

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

По информации Мининфраструктуры, на сегодняшний день правительство Украины заключило 47 межправительственных соглашений, положениями которых регулируется осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов. Обмен разрешениями осуществляется с 45 странами.

Квота разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) в 2013 году составляет 2 296 разрешений.

С 1 сентября 2012 года функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) к Укртрансинспекции.