Дороги в населенных пунктах обязаны содержать местные власти, разъясняет Кабмин

Улицы, проезды и автодороги в пределах населенных пунктов обязаны содержать местные власти, сообщается на странице премьер-министра Николая Азарова в Facebook.

"В последнее время от Вас (пользователей Facebook - УНИАН) поступает много фото- и видеоподтверждений о неудовлетворительном состоянии дорог в различных населенных пунктах Украины. В связи с этим нужно разъяснить, что не за все из них отвечает «Укравтодор». Улицы, проезды и автодороги в пределах населенных пунктов находятся в коммунальной собственности. Их обязаны содержать местные власти", - сказано в сообщении.

Как отмечается, местные советы принимают свои бюджеты, выделяют или не выделяют деньги на ремонт дорог, самостоятельно распоряжаются государственной субвенцией на эти цели. Поэтому обращения о неудовлетворительном состоянии дорог в населенных пунктах необходимо, в первую очередь, направлять местным властям и дублировать их на страницу Н.Азарова, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что перед региональной и местной властями Украины поставлена задача упорядочить междугородные и местные дороги до 1 мая.