KDM Shipping в 2012 году сократила чистую прибыль на 4,4%

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping в 2012 году получила 13,569 млн долл. чистой прибыли, что на около 600 тыс. или 4,4% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Дебютировавшая на Варшавском фондовом рынке в августе прошлого года компания также сообщила о снижении выручки по итогам года на 1,5% до 28,7 млн долл.

Валовая прибыль снизилась также на полтора процента - до 15,3 млн долл., а операционная на 1,3% до - до 13,9 млн долл.

Валовая маржа компании в 2012 году осталась на уровне предыдущего - 53% , чистая немного снизилась: до около 47 с почти 49 процентов.

Компания сообщила, что крупнейшую долю в ее выручке, как и ранее, занимали доходы от перевозки грузов (75%), а доля доходов Судостроительного завода и пассажирских перевозок составили около 15 и 10 процентов, соответственно.

Перевозки грузов снизились в прошлом году на почти 4% до около 640 тыс. тонн.

KDM Shipping отмечает, что представленные в этом отчете данные не подтверждены внешним аудитом.

Как сообщал УНИАН, в 2011 компания почти утроила свою чистую прибыль до 14,2 млн долларов при более чем двукратном росте выручки - до 29,2 млн долл., почти 80% которой обеспечили грузовые перевозки.

Справка УНИАН. KDM Shipping, которая в ходе первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже в августе прошлого года сумела привлечь только 7 млн долл. за почти 11% своих акций вместо планируемых около 36 млн за 35% пакет, оценивала на конец сентября прошлого года свои активы в почти 50 млн долл.

Несмотря на падение цены ее бумаг с момента дебюта до последнего закрытия на 12%, ее капитализация, по последним данным, составляла 70 млн долл.

KDM Shipping владеет грузовым флотом из 9 сухогрузов общим дедвейтом около 26,5 тыс. тонн, 9 пассажирскими судами, а также судостроительным заводом в Херсоне.

По последним данным, 69,90% акций компании владел ее генеральный директор Константин Молодковец, 10,28% - финдиректор - Денис Молодковец, 6,17% - компании Miralex Inc. Остальные 13,65% - free float.