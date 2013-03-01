НКРСИ утвердила положение о переносе абонентских номеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 28 февраля одобрила проект решения «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРСИ.

Согласно документу, внедрение услуги переноса абонентских номеров предусматривается на сетях мобильной связи с 01.12.2013 года, а на сетях фиксированной местной телефонной связи с 01.01.2015 года при наличии соответствующей технической возможности коммутационных станций и узлов и при условии пригодности собственной телекоммуникационной сети для взаимодействия с цетральной базой данных, а с 01.01.2025 года – в обязательном порядке.

Действие Положения распространяется на всех операторов телекоммуникаций, которые предоставляют телекоммуникационные услуги с использованием номерного ресурса, потребителей телекоммуникационных услуг и администратора центральной базы данных.

Положение определяет порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров, использования персональных номеров, определения организации, которая осуществляет централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров, досудебного решения споров, относительно предоставления услуг переноса абонентских номеров и использования персональных номеров.

Проект документа будет направлен Комиссией для согласования в заинтересованные органы государственной власти в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту Положения, услуга по переносу абонентских номеров (УПН) должна осуществляться бесплатно. Заявитель обязан возместить расходы, связанные с переносом его абонентского номера лишь в случаях отказа от получения услуги во время, которое превышает установленный лимит и в некоторых др.

Услуга переноса номера должна быть обеспечена в течение 24 часов в сетях мобильной связи и в течение 7 рабочих дней в сетях фиксированной телефонной связи по получении заявления, за исключением случая, когда абонент указывает большее желаемое время переноса абонентского номера. Срок временной потери обслуживания абонентского номера при переносе номера не может превышать 3 часа.

Проект документа будет направлен комиссией для согласования к заинтересованным органам государственной власти согласно требованиям действующего законодательства.

Справка УНИАН. Положение разработано согласно Закона Украины от 1 июля 2010 года № 2392-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно увеличения перечня услуг» и в соответствии с «Техническими требованиями к телекоммуникационным сетям Украины относительно обеспечения предоставления телекоммуникационных услуг переноса абонентского номера и пользования персональным номером», которые утверждены Приказом Администрации Госспецсвязи от 01.11.2012 № 617 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 21.11.2012 № 1947/22259).

НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.