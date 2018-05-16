flydubai: Самое популярное направление среди украинцев - Шри-Ланка

На рынке Украины заработала flydubai - инновационная бюджетная авиакомпания Дубая, созданная в марте 2008 года по инициативе правительства эмирата. Начала выполнять рейсы в июне 2009 года. На сегодня она перевезла 10,4 миллиона пассажиров, из которых 5,1 миллиона в 2012 году. До конца 2013 года флот компании увеличится до 34 бортов. О возможностях, которые открываются перед flydubai, и о планах ее развития в Украине в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал коммерческий директор авиакомпании flydubai в ОАЭ, на Ближнем Востоке, в Европе и странах СНГ Джейхун Эфенди (Jeyhun Efendi).

- Господин Эфенди, насколько важным для flydubai является рынок Украины?

- Украина для flydubai является одним из важнейших рынков. На сегодня нас удовлетворяет объем пассажиропотока из страны и динамика его развития. Средняя загрузка рейсов - около 70%. Сейчас в Украине хорошая инфраструктура для авиационных перевозок, особенно в столице: два прекрасных аэропорта - «Борисполь» и «Киев» (Жуляны). Они не дублируют друг друга, так как находятся в разных частях города. Рассматриваем возможность осуществления полетов как в «Борисполь», так и Жуляны. У аэропорта «Киев» есть большой плюс, и это не аэропортовый сбор, а географическое месторасположение.

- Какие у компании планы развития в Украине?

- Мы заинтересованы в открытии новых направлений и увеличении частоты уже существующих рейсов как в регионы, так и Киев. Сейчас летаем в Донецк и Харьков два раза в неделю, в будущем хотим увеличить количество рейсов до трех. В Киев мы летаем каждый день, и на данный момент обсуждаем возможность увеличения частоты ежедневных рейсов до двух. Планируем открыть еще два направления, но конкретней можно будет сказать после получения разрешения на полеты.

- Какое направление самое популярное из Украины?

- Шри-Ланка. Я бы даже сказал, что мы делаем вклад в развитие туристической индустрии Шри-Ланки за счет своих доступных цен - билет Киев-Шри-Ланка-Киев стоит менее 600 долларов. Надеемся, что в скором будущем увеличим частоту рейсов в эту страну и сможем предложить больше вариантов авиастыковок для пассажиров из Украины.

- flydubai выгодно поддерживать такой уровень цен?

- Да. Но при этом всегда стараемся обеспечить по доступным ценам услуги высокого качества, такие как система развлечений на борту или зарегистрированный багаж. Удерживаем низкие цены за счет эксплуатации молодого и эффективного авиапарка, состоящего из самолетов одного типа.

- Приход авиакомпании в Украину связан с выходом на наш рынок туристической компании «Натали Турс»?

- У каждой авиакомпании есть главные партнеры, на которых строится развитие. Всегда, когда приходишь в новую для себя страну, сталкиваешься с прогнозами, что там масса перевозчиков, направления забиты и т.д. В авиационном бизнесе также много непредвиденных факторов - расходы просчитываются заранее, а спрос может измениться кардинально за один день. Поэтому авиакомпании стремятся работать с надежными партнерами, которые способны гарантировать или четко спрогнозировать ситуацию.

Мы сотрудничаем с «Натали Турс», она привела нас в Украину, причем на год раньше, чем мы планировали. В отношении России - это основной, а Украины - один из крупнейших партнеров. Компания у нас выкупает блоками места, но это - не чартер, мы продолжаем летать, даже если туроператор снял заказ.

- Какие направления для flydubai наиболее выгодные?

- Мы наблюдаем большой спрос на маршруты в страны СНГ, Центральную и Восточную Европу. Особо успешные направления в Баку и Ереван, поскольку Азербайджан и Армения - развивающиеся рынки с большим торгово-инвестиционным потенциалом.

- А какие еще направления интересны для flydubai?

- Есть такая шутка - flydubai учит географию, поскольку мы постоянно открываем новые направления в те города, где ранее не было прямого воздушного сообщения с Дубаи, например, в Ашхабад и Бишкек. Как оказалось, новые маршруты пользуются спросом. И если российские города, куда мы открываем направления, не представляют собой большое открытие для наших пассажиров, то города других постсоветских стран таковым являются. К примеру, Грузия. Мы сформировали пассажиропоток, и теперь из Эмиратов в эту страну летает огромное количество туристов.

- Какова специфика работы авиаперевозчика в Дубаи?

- Наша компания создана государством для увеличения притока пассажиров в страну, усиления дубайского авиаузла. Но при этом мы государством не субсидируемся.

Авиакомпании в Дубаи являются катализатором экономики. 30% ВВП Дубаи - авиасообщение и сопутствующая инфраструктура.

- Есть ли в планах компании увеличение флота?

- Да, такие планы есть. flydubai успешно привлекла 1,2 миллиарда долларов для покупки новых самолётов. Размещен заказ на поставку 50 лайнеров. 9 самолётов будут приобретены посредством договоров продаж и лизинга с обратным выкупом. Компания уже получила предложения, впять раз превышающие необходимую сумму.

В 2013 году мы планируем купить 6 самолетов. По подсчетам компании, это увеличит пассажиропоток в среднем по всему миру на 40%. Полностью заказ на поставку 50 новых Boeing 737-800 будет выполнен к 2016 году.

Кстати, в 2012 году мы перевезли около 5,1 млн пассажиров, осуществляя 1 тысячу вылетов в неделю на 28 самолетах.

- Жители Эмиратов часто летают?

- Эмираты – очень интересная страна, 80% населения – экспаты, то есть, летают практически все. Поэтому 40% наших продаж – отечественный рынок. Стандартный трудовой договор компании для экспатов предусматривает билет раз в год в Эмираты, что обеспечивает огромный поток воздушных перевозок. Сложно найти человека, который живет в Эмиратах, и хотя бы 2 раза в год куда-то не летал. Поэтому в Эмиратах работают 145 авиакомпаний, а аэропорт Дубаи - один из крупнейших в мире, в 2012 году его пассажиропоток достиг 70 млн пассажиров. flydubai - вторая по величине авиакомпания.

- Какая часть билетов компании продается через интернет?

- Сейчас авиакомпании активно развивают интернет-продажи билетов, у некоторых объем достиг 100%. Несмотря на это, мы считаем, что нужно учитывать особенности рынка, поскольку в ряде регионов покупают билеты через туристические агентства, а не заказывают онлайн. Хотим, чтобы наши билеты были доступны как можно большему количеству людей, поэтому не будем отказываться от продаж через авиакассы. Пассажиры могут забронировать билеты flydubai на нашем сайте, в колл-центре, туристических магазинах или через партнерскую сеть турагентств. Теперь мы стали доступны и в глобальной дистрибутивной системе (GDS - Global Distribution System), которая позволяет любому турагенту в мире забронировать билеты на рейс flydubai.

Анна Левченко (УНИАН)