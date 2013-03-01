Авиакомпания Air Onix открыла регулярные рейсы Киев-Братислава

Авиакомпания Air Onix (Симферополь) открыла регулярные рейсы на направлении Киев-Братислава (Словакия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Мельник.

Рейс выполняет из аэропорта «Киев» (Жуляны).

Это первый прямой рейс из Киева в столицу Словакии. Авиакомпания Air Onix будет выполнять рейсы на направлении Киев-Братислава 4 раза в неделю.

Кроме того, подала в Госавислужбу заявки на выполнение регулярных рейсов из Киева в Москву, Стамбул, Тель-Авив, Прагу.

И.Мельник также сообщил, что авиакомпания планирует выполнение рейсов из Киева в Баку и Астану.

Также авиакомпания подала заявки на выполнение рейсов в направлении из Киева в Ларнаку, Варшаву, Санкт-Петербург и Калининград.

Все эти рейсы авиакомпания планирует выполнять из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

В то же время, И.Мельник отметил, что авиакомпания подала в Госавиаслужбу заявки на выполнение этих рейсов в августе 2012 года, однако еще не получила от ведомства назначений или ответов.

«Заявки были поданы еще в августе. Из поданных заявок мы получили только одно направление - Братиславу. Остальные направления нами не получены. Причины пока неизвестны. Я думаю, в ближайшее время мы поставим вопрос и получим на него ответ», - сказал он.

Кроме того, И. Мельник сообщил, что авиакомпания планирует увеличить флот на 2 самолета, что позволит выполнять чартерные перевозки.

«Мы будем активно работать на рынке чартерных перевозок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Air Onix утвердила расписание сети своих основных маршрутов в 2013 году, согласно которому, начиная с летнего расписания, авиакомпания будет выполнять круглогодичные рейсы по 5 маршрутам, в том числе - 4 международным.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Onix («Эйр Оникс») основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт - Международный аэропорт «Симферополь».

Флот компании состоит из трех самолетов Boeing 737-300/500 (142 кресла).