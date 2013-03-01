Четверка ведущих украинских IT-компании входит в сотню лучших аутсорсеров мира

Четыре украинские IT-компании вошли в число 100 лучших аутсорсинговых компаний мира, сообщила УНИАН пресс-служба Ассоциации «Информационные технологии Украины».

«Международная Ассоциация Профессионалов Аутсорсинга (International Association of Outsourcing Professionals - IAOP) опубликовала предварительные результаты ежегодного рэнкинга 100 лучших компаний на мировом рынке услуг аутсорсинга - Global Outsourcing-100. В сотню лучших вошли украинские IT-компании Intetics, Luxoft, EPAM Systems и Miratech – участники Ассоциации «Информационные технологии Украины»», - сообщается в пресс-релизе.

IAOP ежегодно проводит независимую оценку компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга, которые самостоятельно подают заявки на участие в рэнкинге.

Как говорится в сообщении, оценка проводится независимыми экспертами – потребителями и покупателями услуг – по таким ключевым характеристикам: размер компании и темпы роста, отзывы клиентов, организационная компетентность структуры и качество управления бизнесом.

В пресс-службе украинской ассоциации сообщают, что за последние 2 года рейтинг указанных IT-компаний, попавших в ТОП-100, вырос в среднем на 20 позиций, что обусловлено, в том числе, эффективной работой офисов компаний в Украине. Результаты рэнкинга 2013 года с указанием диспозиции компаний будут опубликованы в мае текущего года.

«IT - рынок глобализованный и мобильный. При правильном позиционировании, а также большем внимании со стороны государства в перечень лучших мировых IT -брендов могут войти до 6-7 украинских компаний уже в следующем году. По сравнению с традиционными отраслями экономики, IT - очень динамичный сегмент, и поэтому, если индустрия будет поставлена в рамки, в которых она не сможет выдержать конкуренции на мировых рынках, вслед за представительствами иностранных компаний из страны могут уехать и украинские разработчики ПО. Мы надеемся на понимание властью этой реалии», - приводит слова Директора Ассоциации «Информационные технологии Украины» Виктора Валеева пресс-служба.

Справка УНИАН. Ассоциация «Информационные технологии Украины» - профессиональное объединение участников IT -рынка, созданное для консолидации усилий по продвижению на внешних рынках конкурентоспособной продукции украинских компаний, содействия созданию программного обеспечения, отвечающего международным стандартам, а также условий для дальнейшего развития отрасли.

Ассоциация является членом Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA), члены которой занимают около 90% мирового рынка информационных технологий, и Европейской IT -Ассоциации (ЭКТА).

Miratech – это ведущий украинский поставщик IT аутсорсинга с головным офисом в Стокгольме (Швеция) и операционным офисом в Киеве, Украина

ЕРАМ Systems , основана в 1993 году, сегодня входит в число крупнейших IT -компаний мира с представительствами в 12 странах.

Luxoft является лидером на рынке аутсорсинга в области IT. Начиная с 2005 года, Компания предоставляет в Украине услуги по разработке программного обеспечения для компаний как мирового, так и местного уровня, из офисов в Киеве, Одессе и Днепропетровске. В настоящее время в проекты Luxoft в Украине вовлечены более 2000 человек, обслуживающих свыше 30 компаний – лидеров мирового рынка.

Intetics - является глобальной аутсорсинговой IT-компанией, специализирующаяся на создании и разработке приложений, интеграции систем, техники, обработки данных и поддержке бэк-офиса.